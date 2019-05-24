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  3. Antalya'da bir kişi cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı

Antalya'da bir kişi cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı

Antalya'da bir kişi cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptı

Antalya'da bir kişinin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Manavlar Çarşısı'nda iş yerlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 iş yerinden hırsızlık yapanın U.K. (17) olduğunu belirledi. Yakalanması için çalışma başlatılan şüphelinin cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı öğrenildi. 

Kasaplık yapan Metin Özgün, güvenlik kamera kayıtlarından iş yerinin üst katından içeri giren şüphelinin, kasadaki bozuk paraları alarak kaçtığının görüldüğünü söyledi.

(AA)

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