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  3. Antalya'da acı olay! Otomobilin çarptığı genç kız öldü

Antalya'da acı olay! Otomobilin çarptığı genç kız öldü

Antalya'da acı olay! Otomobilin çarptığı genç kız öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı Ödevci'ye (26) çarptı.

Ödevci, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı hastanede müdahale rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ödevci'nin özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak görev yaptığı öğrenildi.

(AA)


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