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  3. Antalya sahilde şoke eden görüntü! Nereden geldiği bilinmiyor

Antalya sahilde şoke eden görüntü! Nereden geldiği bilinmiyor

Antalya sahilde şoke eden görüntü! Nereden geldiği bilinmiyor

Aşırı yağışlar sebebiyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde nereden geldiği ve neden öldüğü belli olmayan bir at ile bir Jet-Ski'nin kıyıya vurduğu görüldü.

Aşırı yağışlar sebebiyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu.

Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı.

Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurduğu görüldü.

(DHA)


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