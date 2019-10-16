Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9246
  • 6,5477
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Antalya okullar tatil mi? Antalya Kumluca okullar tatil mi?

Antalya okullar tatil mi? Antalya Kumluca okullar tatil mi?

Antalya okullar tatil mi" Antalya Kumluca okullar tatil mi"

Antalya okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Antalya’nın iç ve batı kesimleri, Konya’nın güneybatı çevreleri ile Karaman’ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte yanıtı..

 

Antalya okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinde uyanan halk gök gürültülü sağanak yağışla karşılaştı. Gözler Antalya Valiliği'nden gelecek açıklamaya dikildi. Antalya okullar tatil mi, Kumluca okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte yanıtı..

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

Antalya Valiliği´nden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında dikkat çeken Acun Ilıcalı detayı
Oğlu için 5 bin lira nafaka
'Karnımda sanki bir Rocky var'
Deniz Seki: Siz sevenlerimin duasına ihtiyacım var
Kenan İmirzalıoğlu aşka geldi! Öve öve bitiremedi
<p>Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin sorgusunda çekilen videoyu, ´Terör örgütü PKK/PYD

Bakanlık Twitter´dan Paylaştı! Teslim Olan Teröristten İbretlik Sözler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Herkes çikolata olduğu için seviyor! Oysa her derde deva

4 metrelik kral kobra yılanı kanalizasyondan çıkarıldı