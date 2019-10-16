Antalya okullar tatil mi? Antalya Kumluca okullar tatil mi?
Antalya okullar tatil mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere Antalya’nın iç ve batı kesimleri, Konya’nın güneybatı çevreleri ile Karaman’ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte yanıtı..
Antalya okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinde uyanan halk gök gürültülü sağanak yağışla karşılaştı. Gözler Antalya Valiliği'nden gelecek açıklamaya dikildi. Antalya okullar tatil mi, Kumluca okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte yanıtı..
ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Antalya Valiliği´nden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.