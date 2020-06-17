Anormalleşme süreci mi? Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklamalar...

“NORMALLEŞME” YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Tezer, normalleşmenin yanlış anlaşıldığı görüşünde.

Zira sadece vaka sayıları azalmış durumda. Bu, virüsün Türkiye’yi terk ettiği anlamına gelmiyor.

Tezer, 900’lü rakamlardan 1500’lü rakamlara geldik. Vaka sayılarınızda 5 gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiğini gösterir. Bu durum “alarm zili çalıyor” diyerek tehlikeye dikkat çekiyor.

FAZLA ÖZGÜVEN SORUNU

Sadece Türkiye’de değil Dünya’da vaka sayılarında ciddi artış var.

Peki neden?

Prof. Tezer’e göre gereksiz özgüven en büyük sorun.

Diğeri ise maskelerin hatalı kullanılması…

Prof. Tezer, insanların maskeyi psikolojik olarak sadece bir aksesuar gibi kullandıklarına dikkat çekiyor.

KISITLAMALAR YENİDEN GELEBİLİR

Peki vaka sayılarındaki artış sürerse kısıtlamalar yeniden gelebilir mi?

Prof. Dr. Tezer’e göre 2 binli rakamlara ulaşılırsa yeni bir değerlendirme yapılması gerekecek.

Buna göre ilk etapta kalabalık alanlarla ilgili tedbirlerin yeniden devreye girmesi söz konusu olabilir.

VELİLERE LGS UYARISI

Prof. Dr. Tezer’in hafta sonu Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler ile velilere de önemli uyarıları var.

Veliler kesinlikle kapalı alanlara girmemeli.

Öğrenciler de mesafe kuralına mutlaka dikkat etmeli.