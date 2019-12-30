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Anneler yeni yıla umutla giriyor

Anneler yeni yıla umutla giriyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 119’unci gününe girdi.

Bugüne kadar üç ailenin evladına kavuşmuş olması ise nöbetteki annelerin umudunu artırdı. Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eyleminde yer alan Süheyla Demir, evladını almadan gitmeyeceklerini söyledi.  

Bekleyişini sürdüren annelerden anne Fatma Akkuş ise 5 yıldır kızı Songül’den haber alamadığını, dayanacak güçlerinin kalmadığını anlattı. Kızını çok özlediğini vurgulayan Akkuş, “Diğer çocuklarımızı evde bırakıp geldik. Sizde vicdan varsa çocuklarımızı bırakın. Uyku bize haram olmuş. Bir ümitle buraya geliyoruz” dedi. 


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