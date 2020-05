Anneler Günü mesajları yayında! En güzel, duygusal, kısa ve uzun Anneler Günü resimli mesajları haberimizde…

Anneler Günü mesajları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanıyor. Bu özel günde annesine mesaj göndermek isteyenler konuyla yakından ilgileniyor. En güzel, duygusal, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

-Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum.

-Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

-Başarısızlık ve felaketlere rağmen, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar, daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır. Seni çok seviyorum anneler gününüz kutlu olsun canım anam.

-Annem senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

-Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

-Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem.

-Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

-Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

-Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

-Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

-Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

- Canım Annem, benim senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor. Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. İyi ki varsın iyi ki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allah’ıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…

-Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun!

ANNELER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI