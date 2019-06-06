Anne-babaya ve şehit Olçoklar'a ziyaret

Ramazan Bayramı’nı İstanbul’da geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla da bayramlaşarak sohbet etti.