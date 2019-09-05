Anne ve bebeği ölü bulunmuştu... Feci olayda sır perdesi aralanmaya başladı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre işten eve dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.’yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz yatarken buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B., durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek, yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma B.ve Aybüke'nin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından anne ile bebeğinin cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BEBEK NEFESSİZ KALMIŞ

Olayla ilgili soruşturma çok yönü sürdürülürken, otopsideki ilk bulgulara göre, bebek, kendi kusmuğundan ya da annesinin emzirdiği sırada nefessiz kalıp, solunum yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bebeğinin öldüğünü gören annenin de iple kendini asarak, yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

BABANIN PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Öte yandan hem eşini hem de bebeğini kaybeden Tarık B.’nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürek burktu. Acılı baba, eşiyle çekildiği fotoğrafı "Ah be karım can parçam Fatma'm, ay yüzlüm. Kızım Aybüke'm, ne yaptınız böyle, ben nasıl taşıyayım bu yükü. Rabbim, giderken öte dünyaya çektiğiniz acıya karşı, ana- kız güle oynaya, koşarak, cennetiyle karşılasın sizi” notuyla paylaştı.

AYNI TABUTTAKİ ANNE VE KIZINA HÜZÜNLÜ UĞURLAMA

Samsun'da intihar eden Fatma B. ile beşiğinde ölü bulunan 1 aylık bebeği Aybüke B. için cenaze töreni düzenlendi. Anne ile bebeğinin cenazeleri aynı tabutta Türkiş Camii'ne getirilirken, eşini ve kızını kaybeden Tarık B., gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti.

Anne ve bebeği, ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecekleri Zonguldak'a gönderilldi.

ACILI BABA KONUŞTU

Samsun'da eşi ihtihar eden 1 aylık kızı da beşiğinde ölü olarak bulunan Tarık B., "Dün eşimi saat 15.00 gibi telefonla aradım ulaşamadım. Saat 18.00 gibi şüphelenip eve geldiğimizde eşimi ve çocuğumu bu şekilde buldum. Muhtemel eşim emzirdikten sonra veya emzirirken çocuk kusmuğunda boğuldu. Muhtemel çocuğu öyle gördükten sonra kendi canına kaydı. Kaldıramadı, demek ki o anki şokla, ruh haliyle. Otopsiden çıkan sonuca göre çocuğun ölümünün nasıl olduğu ortaya çıkaracak. Kriminal incelemede 'fiziksel veya herhangi bir cisimle boğma emaresi yok' denildi. Denizde nasıl boğulma olur çocuğun durumu da oydu. 2018 yılı Temmuz ayında evlenmiştik" dedi.

(DHA)