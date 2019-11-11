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  3. Anne ile küçük kızına işkence: Naylon poşeti eritip yüzlerine damlattı

Anne ile küçük kızına işkence: Naylon poşeti eritip yüzlerine damlattı

Anne ile küçük kızına işkence: Naylon poşeti eritip yüzlerine damlattı

Ağrı Doğubayazıt’ta önceki gece eve alkollü gelen Ramazan İ.(27), eşi M.İ.’yi (20) dövdü. Ramazan İ. daha sonra, yaktığı naylon poşeti, eşinin yüzüne ve ayaklarına damlattı.

Annesinin çığlıklarını duyan 3 yaşındaki N.İ. odaya girdi. Ramazan İ., küçük kızın da anlını eriyen naylonla yaktı. Anne-kızın feryadını duyan komşular polis çağırdı. Hastaneye kaldırılan M.İ. ve N.İ. tedaviye alındı. İfadesinde 14 yaşında evlendirildiğini söyleyen M.İ., “6 yıllık evliyim. Evlendiğim günden beri eşimden şiddet görüyorum. Bugüne kadar çocuklarım için katlandım, ancak devlete sığınmak istiyorum” diye konuştu.

VAHŞİ SERBEST KALDI

Kısa sürede yakalanan Ramazan İ., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

DEVLET SAHİP ÇIKTI

Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.İ. ile kızı H.İ. ve 2 yaşındaki oğlu E.İ. sığınma evine yerleştirildi.


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