Anlaşma BM'de sıra MEB ilanında

Ankara, Doğu Akdeniz’de kalkan oluşturarak münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını belirleyen Libya mutabakatının tescili için BM’ye bildirimde bulundu. Libya ile 27 Kasım’da imzalanan ve 8 Aralık’ta yürürlüğe giren mutabakatla Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi- Mısır-İsrail arasında bir kalkan oluşturulduğu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırının belirlendiği kaydediliyor. Anlaşmanın BM tarafından onaylanmasının ardından ise Türkiye ve Libya yönetimleri yeni MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) parsellerini açıklayacak. Muhtıra nedeniyle Atina ile Ankara arasında ipler gerilmiş, Yunanistan Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etmişti. Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle iddiasıylaBM’ye başvurmuştu.

BM: 3. TARAFLAR ÖNEMLİ

BM’nin, Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma konusunda, üye devletlerin denizler üzerindeki egemenliği, hakları ve yetki alanıyla ilgili konularda bir pozisyon almadığı, ancak kapalı veya yarı kapalı belirli bölgelerde, üçüncü tarafların çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi.

AB ANLAŞMAYI ENGELLEME PEŞİNDE

Reuters, AB’nin dün başlayan ve iki gün sürecek zirvede açıklanması beklenen taslak metne ulaştığını açıkladı. Bu metne göre, AB liderleri, anlaşmanın “deniz sınırlarının Akdeniz’de bulunan üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve BM’nin Denizcilik Hukuku’na da aykırı olduğunu söyleyecek. Metinde ayrıca “Avrupa Konseyi, Türkiye’nin konu üzerindeki eylemleri karşısında kesin bir şekilde Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs ile dayanışma içerisindedir” gibi ifadeler yer aldığı belirtildi.

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK TATBİKAT

Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman ile Türk fırkateynleri tatbikat düzenledi. Tatbikata Türk Donanması’ndan Gabya sınıfı fırkateynler katılım sağladı. İcra edilen PASSEX (savaş veya insani yardım zamanlarında iki donanma arasında yapılan bir tatbikat) ile ilgili ABD 6. Filosu sosyal medyadan “#WeAreNATO” etiketiyle paylaşım yaptı.