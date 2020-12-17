17 Aralık 2020 Perşembe 17:51 | Son Güncelleme:
Ankara'daki Kıbrıs Vadisi "nitelikli doğal koruma alanı" oldu
Ankara'da bulunan Kıbrıs Vadisi'nin koruma alanı artırıldı. Doğal bir yapıya sahip olan vadi artık "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Mamak Kıbrıs Vadisi'nin koruma alanının artırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, vadi bölgesinin "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendiğini şu ifadelerle belirtti:
Doğal güzelliklerimizi koruyarak geleceğe taşıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 17, 2020
Saklı doğal güzelliklerimizden Ankara Mamak Kıbrıs Vadisi’nin koruma alanını artırarak bölgeyi Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil ettik. #DoğalSitAlanı pic.twitter.com/VPKZfpBzNu