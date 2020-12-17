Ankara'daki Kıbrıs Vadisi "nitelikli doğal koruma alanı" oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Mamak Kıbrıs Vadisi'nin koruma alanının artırıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, vadi bölgesinin "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendiğini şu ifadelerle belirtti:

Doğal güzelliklerimizi koruyarak geleceğe taşıyoruz.



Saklı doğal güzelliklerimizden Ankara Mamak Kıbrıs Vadisi’nin koruma alanını artırarak bölgeyi Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil ettik. #DoğalSitAlanı pic.twitter.com/VPKZfpBzNu — Murat KURUM (@murat_kurum) December 17, 2020