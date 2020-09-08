Ankara'daki berber krizinde yeni perde: AK Partili Sinan Burhan, Mansur Yavaş'ın algı oyununu çökertti

Ankara’da yaşanan “berberlere yardım” tartışmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bütün berberlere yardım yapıldığına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Haber7.com’a konuşan Sinan Burhan, Mansur Yavaş’ın söz konusu listeyi Berberler Odası’ndan değil, Ticaret Odası’ndan aldığını belirterek, “Bin 800 berber var diyor. Halbuki Berberler Odası’nda 3 bin 227 berber kayıtlı bulunuyor. Bin 800 berbere yardım yapılmış olsa bile bin 400 berbere hiç yardım yapılmamış.” sözlerini kullandı.

Belediyeye başvuranlar içerisinde de yardım alamayanlar olduğunu belirten Burhan, “Bu konuda Berberler Odası Yönetim Kurulu üyesi dahi ‘Yardım alamadım, ispatlarım’ diyor.” diye konuştu.

Meclis toplantısında Berberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özdek’ten gelen bir mesajı okuyan Sinan Burhan, Ankara’da tüm berberlere yardım edilmediğini, bazı berberlerin ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirtti.

“BELEDİYEYE 3 BİN KİŞİLİK LİSTE VERDİK”

Söz konusu yardımın “CHP’li, HDP’li ve İYİ Partili berberlere mi yapıldığını” soran Burhan’a yanıt veren Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Ankara’da bin 800 berber ve kuaför başvurmuş. Bunların da tamamına para yatırılmış. Listeyi Ankara Ticaret Odası Başkanlığından aldık.”

Mansur Yavaş, daha sonra Berberler Odası Başkanı Sezai Kara’yı aradı. Konuyla ilgili konuşan Sezai Kara, “Biz belediyeye 3 bin kişilik liste verdik. Ayrıca tüm berberlere yardım yapılmadı. Bizi arayıp şikayet eden berberler var.” ifadelerini kullandı.

Sezai Kara’nın sözleri üzerine araya giren Mansur Yavaş, “Parasını alamayan varsa bu benim hatam mı?” dedi.

“EL HAK, YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine hitaben sarf ettiği “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.” sözüne de yanıt veren Sinan Burhan, şöyle konuştu:

“Mansur Bey’in sosyal medya ekibi devreye girmiş. Mansur Bey Twitter’da gündem olmuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demiş. El hak, doğru demiş. Yalan bunun neresinde? Ben ‘Berberler belediyeden yardım almadı’ demedim ki; ‘Siyasi ayrım var’ dedim, ‘Tüm berberler yardım almadı’ dedim. Konu bu kadar basit.”