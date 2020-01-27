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  3. Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasında da saat 14.00'te 3,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken depremin meydana geldiği saat 13:51 olarak açıklandı. Öte yandan saat 14.00'te de 3,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi. 


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