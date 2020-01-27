Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken depremin meydana geldiği saat 13:51 olarak açıklandı. Öte yandan saat 14.00'te de 3,3 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.