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  3. Ankara'da Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara'da Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Ankara'da Şehit Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır'ın seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, dün duruşmada hayatını kaybetmesinin ardından Ankara Hacı Bayram Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle Ankara Hacı Bayram Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda şehid olması üzerine dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye Genelinde de binlerce kişi gıyabi cenaze namazı kıldı.

HAPİS ZULMÜYLE ŞEHİT EDİLDİ

Mursi, sabah saatlerinde ailesinin ve avukatının katıldığı törenle toprağa verilmişti. Öte yandan Mursi'nin şehadeti, ihmal olduğu gerekçesiyle tartışmalara neden oldu.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda şehit olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN, MURSİ İÇİN DÜZENLENECEK GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILACAK

Başkan Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi.

 

Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün vefat  haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi  namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin  gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim." ifadelerini kullandı.

 

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