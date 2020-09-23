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  • Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede
23 Eylül 2020 Çarşamba 15:39 | Son Güncelleme:

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Alçaklığa barikat

GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ SAYISI 5'E ÇIKTI

Ankara’da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5’i gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

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