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06 Ekim 2020 Salı 12:11 | Son Güncelleme:

Ankara'da maske takmayan 8 bin 739 kişiye para cezası

Ankara'da maske takmayan 8 bin 739 kişiye para cezası

Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 8 bin 739 kişiye idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 8 bin 739 kişiye toplam 7.873.500 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüsle mücadelede 1 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 8.739 kişiye toplam 7.873.500 lira idari para cezası uygulanmıştır."

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