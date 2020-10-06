Ankara'da maske takmayan 8 bin 739 kişiye para cezası

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında yapılan denetimlerde maske kuralına uymayan 8 bin 739 kişiye toplam 7.873.500 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüsle mücadelede 1 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 8.739 kişiye toplam 7.873.500 lira idari para cezası uygulanmıştır."