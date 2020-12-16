Ankara'da kritik görüşme! Irak Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye geliyor. Masada, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji konuları olacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.