Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs numunelerinde pozitif çıkan hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelen Türk yolculara ilişkin, "Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı." dedi.

AA'nın haberine göre, Bakan Koca, İran'dan gelen yolcular ve mürettebatın karantinada tutuldukları Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesini ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Koca, bugün İran'dan gelen yolcular içerisinde, özellikle Kum kenti hikayesi olan yolcuların varlığı ve 4 yolcuda soğuk algınlığı belirtileri görülmesi sebebiyle riske etmemek anlamında Bilim Kurulunun da tavsiyesi doğrultusunda karantina kararı alındığını anımsattı.

Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Gözlemevi'nde söz konusu yolcuların gözlem altına alındığını aktaran Fahrettin Koca, yapılanları yerinde görmek ve varsa eksikleri tamamlamak adına başhekimliğe ziyarette bulunduğunu söyledi.

Burada yolcuların ayrı odalarda tutulduğunu, her birine tek kullanımlık malzemelerle hizmet verildiğini aktaran Koca, sağlık personelinin de gerekli tedbirlerle korunduklarını ifade etti.

Yolcuların ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu, 50 yaş üstü 11 kişi bulunduğunu, sadece 2 hastada diyabet, 1 hastada hipertansiyon, 1 hastada kronik bronşit bulunduğunu anlatan Bakan Koca, yolcuların genelde 25-30 yaş arasında olduğunu, 15 yaş altı çocuk yaş grubunda da 24 kişi bulunduğunu, bu yaş aralıklarında hastalığın daha az görüldüğünü ve daha hafif seyrettiğini kaydetti.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an 132 ve artı 10 mürettebatla birlikte, ateşi 38 derecenin üzerinde herhangi bir yolcumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Genel olarak klinik durumlarının iyi olduğunu, herhangi bu anlamda solunum ve benzeri sıkıntısının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum."

Kum kenti geçmişi olan yolcuların varlığı nedeniyle hassasiyet gösterdiklerini ve 14 günlük zaman dilimini, kuluçka sürecini gözlemlemek istediklerini vurgulayan Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu, bundan sonraki süreçte risk gruplarını özellikle her vatandaşımız için tespit ederek, ne kadarlık bir süreyle takip edilmesi gerektiğine önümüzdeki günlerde zaten karar vermiş olacak. Şu ana kadar çalışılmış olan numunelerde, tetkiklerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız olmadı. Şu ana kadar koronavirüs pozitif olan hastamız olmadığını söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, soğuk algınlığı bulguları olan hastalara "virüs paneli" denilen 24 farklı virüsün tespitine yönelik bir testin uygulandığını, bu açıdan da takibinin yapıldığını dile getirdi.

Kaç numunenin sonucunun alındığı sorusuna karşılık Koca, vakaların 3'te 2'sinin bittiğini, 3'te 1'inin de kontrol amaçlı takip edildiğini belirtti.

TÜRKİYE KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİNİ ALDI

Geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüse yönelik tedbirleri alan Türkiye, bu alanda vaka görülmesi halinde gerekli eylem planını da hazırladı.

Kısa süre içinde Japonya, Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İran ve Tayvan da dahil 30'dan fazla ülkede görülmeye başlayan ve önceleri "gizemli hastalık" olarak belirtilen, zatürreye benzetilen yeni bir koronavirüsün, Pekin kaynaklarınca 20 Ocak'ta insandan insana bulaştığı doğrulandı.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan karantina altına alındı ancak virüsün yayılması önlenemedi. Üst solunum yolu hastalığı olan ve zatürre belirtilerine yol açan virüs, ağır tablolara ve ölümlere yol açtı.

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalık, dünyada küresel bir tehdit oluşturması nedeniyle endişeye neden oldu. 23 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Dünyadaki gelişmeler üzerine hastalık henüz tanımlanmadan "Küresel Grip Salgını" kapsamında "olası salgın" hazırlıkları yapıldı.

TÜRKİYE, TEDBİR ALMADA İLK HAREKETE GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU

Türkiye, yeni tip koronavirüsün Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülmesiyle birlikte geçmiş tecrübeler ve güçlü sağlık teşkilatı sayesinde ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu.

Virüsün ortaya çıkmasıyla 21 Ocak'ta Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı.

Şüpheli bir yolcu gördüklerinde hemen kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen yetkililer, bu konuda yapılacak işlemleri şirket görevlilerine anlattı.

Virüsün ortaya çıkmasıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde tecrübeli akademisyenlerin yer aldığı ve koronovirün ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı 22 Ocak'ta yapıldı.

DSÖ ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda adımlar atıldı ve gelişmelere ilişkin düzenli basın toplantıları yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı.

DSÖ'nün tavsiyelerinden önce harekete geçen Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek alınan tedbirlerin kapsamını genişletti.

Bu çerçevede virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için 13 Ocak'ta ilk ölüm vakasının bildirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" hazırlanarak 14 Ocak'ta yayımlandı.

22 Ocak'ta Çinli bir havayolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu.

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 31 Ocak 2020'de yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Bu kapsamda, 1 Şubat'ta Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak 42 kişiyi alarak saat 21.00 sularında Etimesgut Havaalanı'na indi.

Uçakta bulunan 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişi, alandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi ve 14 gün süreyle hastanede takip edildi.

Sevk işleminin tamamlanmasının ardından hem uçak hem de ambulanslar arındırma işleminden geçirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Zekai Tahir Burak Hastanesinde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının "negatif" çıktığını bildirdi.

Bunun yanı sıra sadece hava limanlarında değil, deniz ve kara giriş kapılarında da gerekli tedbirler alındı.

ÇİN'DEN GELEN TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

Bilim Kurulu'nun önerisiyle 5 Şubat'tan itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

Aktif olan 19 uluslararası hava limanında yurt dışından gelen bütün yolculara 6 Şubat'tan itibaren termal kamera kontrolü başlatıldı.

Uçuşlar sırasında bilgilendirme anonsu yapıldı, hastalık hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı ve yolcu iletişim bilgi kartı alındı.

TÜRKİYE-İRAN HUDUT KAPILARI KAPATILDI

Virüsün İran'da da görülmesi üzerine sınırda da gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.

İran'daki yeni tip koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile "hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, İran ile Türkiye arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişler ise saat 20.00'de sona erdi.

Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirildi. Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edildi.

Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmadı.

Öte yandan İran'daki Türk vatandaşları 25 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Uçakta bulunanlar, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altına alındı. Burada, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolcular ve mürettebattakilerin detaylı sağlık kontrolleri ve tahlilleri yapılmaya başlandı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Bunun yanı sıra tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Kredi Yurtlar Kurumuna Çin'den gelmesi muhtemel öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, üzerinden turizm bölgeleri ve tur operatörlerine yönelik alınması gereken önlemler aktarıldı.

Ayrıca, halka yönelik kolay anlaşılabilir sunumlar hazırlandı, bu amaçla sosyal medya etkin olarak kullanıldı.

VAKA GÖRÜLMESİ HALİNDE GEREKLİ EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Türkiye'de vaka görülmesi halinde gerekli eylem planı da tamamlandı.

Bu kapsamda tüm sağlık teşkilatı bu konuda bilgilendirildi ve hazır duruma getirildi. Hastanelerde gerekli tedbirler alındı, referans hastaneleri belirlendi.

Bu hastanelerde izolasyon odaları oluşturuldu. Olası salgın durumuna karşı sahra hastaneleri kullanılabilecek duruma getirilerek hazırlandı.

Tedaviye yönelik antiviral ilaç stoku yeterli hale getirildi. Vatandaşların hastalıktan korunmak için kullandığı maske ve sağlık personeli için tıbbi donanım ve kıyafetleri tedarik stoklandı.

Kovid-19 için yerli tanı kiti geliştirilerek, 90-120 dakika arasında sonuç alınabilmesi sağlandı. Ayrıca yerli tanı kitinin ticarileştirilerek ihraç edileceği belirtildi.

Öte yandan Türkiye, tahliye için Çin'e giden uçakla tıbbi malzeme göndererek Çin'e yardım yapan ilk ülkelerden oldu.

Geçtiğimiz günlerde de bu ülkeye ikinci yardım paketi yollandı.