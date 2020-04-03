Son dakika haberi: Ankara'da korkutan deprem!
Son dakika deprem haberi: Ankara'da korkutan deprem meydana geldi! Deprem Ankara'ya bağlı Çubuk ilçesinde saat 23.26'da 3.8 şiddetinde gerçekleşti. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre deprem 6.97 km derinlikte gerçekleşti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "Ankara'da deprem mi oldu?" aramasını yapmaya başladı. İşte Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...
Ankara'da deprem mi oldu? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Son dakika deprem haberi Ankara'dan geldi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilye göre deprem 6.97 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Son depremler ve gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.