Son dakika haberi: Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da deprem mi oldu? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Son dakika deprem haberi Ankara'dan geldi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 23.23'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilye göre deprem 6.97 km derinlikte gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Son depremler ve gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.