11 Haziran 2019 Salı 08:58 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:00
Ankara'da görevlendirilmek üzere TÜBİTAK 14 personel alacak
TÜBİTAK, Ankara'da görevlendirilmek üzere 14 personel istihdam edecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde uzman ve uzman yardımcısı olarak görev yapmak üzere 14 personel istihdam edilecek.
Ankara'daki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler, TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.
Başvurular, 2 Temmuz'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.
(AA)