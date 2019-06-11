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11 Haziran 2019 Salı 09:09 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:56

48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlarla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında 11.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

İHA

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