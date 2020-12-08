Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasına yönelik son dakika gelişmesinde soruşturmada 14'ü aktif görevde 31 doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'ta yer alan haberde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4'ü GATA bünyesinde görev yapan 14'ü aktif, 2'si emekli, 1'i istifa etmiş, 14'ü de ihraç olan 31 doktor ile 6 mahrem imamın da aralarında bulunduğu toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu öğrenilirken örgütün Sağlık Bakanlığı yapılanmasındaki 9 doktor ile 1 hemşire hakkında da gözaltı kararı verildi.