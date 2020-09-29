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  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
29 Eylül 2020 Salı 09:32 | Son Güncelleme:

Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
İHA

Ankara'da gerçekleştirilen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 kişiye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

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