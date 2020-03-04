Ankara'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli, biri sivil şahıs olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli ve bir sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.