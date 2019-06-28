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  3. Dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Dolmuş ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Ankara'da dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi ile 1017. Cadde kesişiminde Yavuz Sarıer idaresindeki 06 DN 2144 plakalı otomobil ile Erdal Çikdemtepe kontrolündeki 06 J 0124 plakalı dolmuş çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuş yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada dolmuş sürücüsü Çikdemtepe ile 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

(AA)

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