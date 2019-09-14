Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'dan bir son dakika deprem açıklaması daha!

Ankara'da deprem mi oldu? günün cevabı en çok merak edilen sorularından biri oldu. Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.





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Uykumdan uyandım sarsıntıdan, yine iyi sallandık

Bu aralar çok sallanıyoruz, Ankara'da deprem oluyor yine.

Ankara 09.00 ve 09.04'de hissedilir şekilde sallandı. Allah muhafaza eylesin inşallah.

Ankara’ya ciddi derecede deprem oldu.

Allahım uykudan uyandım bu nasıl depremdi #deprem

Ankara da deprem mi oldu?