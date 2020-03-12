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  3. Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 10 şüpheliye yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi.


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