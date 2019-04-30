Ankara'da da İP'ler koptu

İyi Parti Kurucu İlçe Sekteri olan Mustafa Özal şunları söyledi: “Seçimlerin üzerinden 1 ay geçti. Bu süreçte seçim sonuçları ilişkin analizler yapılmakta seçime katılan siyasi partiler halkın verdiği yüzde 7.5 oy oranı ile 3. parti olmasına rağmen hiçbir Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlığı kazanamamıştır. İttifak görüşmelerinin sağlıklı bir istişareye dayanmadan yapılmasının yol açtığı bu durum İyi Parti’ye maliyeti ağır olmuştur. Sağlıklı değerlendirmenin partimizin en yetkili karar organı olan Büyük Kurultay tarafından yapılması gerektiğini görüyoruz.”