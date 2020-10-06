Ankara Yeni Adalet Sarayı için geri sayım başladı! Bakan Gül ilk kez paylaştı

Ankara Yeni Adalet Sarayı için Adalet Bakanı Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum bir araya geldi.



Avan proje aşaması tamamlanan Ankara Yeni Adalet Sarayı için, Adalet Bakanı Gül, "İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL İLK KEZ PAYLAŞTI