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  • Ankara Yeni Adalet Sarayı için geri sayım başladı! Bakan Gül ilk kez paylaştı
06 Ekim 2020 Salı 09:42 | Son Güncelleme:

Ankara Yeni Adalet Sarayı için geri sayım başladı! Bakan Gül ilk kez paylaştı

Ankara Yeni Adalet Sarayı için geri sayım başladı! Bakan Gül ilk kez paylaştı

Ankara Yeni Adalet Sarayı için proje aşaması tamamlandı. Adalet Bakanı Gül, "İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ankara Yeni Adalet Sarayı için Adalet Bakanı Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum bir araya geldi.

Avan proje aşaması tamamlanan Ankara Yeni Adalet Sarayı için, Adalet Bakanı Gül, "İnşaata başlayacağımız tarihin müjdesini vermek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜL İLK KEZ PAYLAŞTI

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