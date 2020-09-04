04 Eylül 2020 Cuma 11:36 | Son Güncelleme:
Koronavirüs vaka sayılarının arttığı Ankara'da Vali Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! 'Şu an gündemimizde yok'
Koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu illerden olan Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin son dakika açıklaması yaptı. Vali Şahin, Ankara'da sokağa çıkma yasağının şu an gündemde olmadığını belirtti.
Koronavirüs vaka sayılarının İstanbul'u ikiye katladığı Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiaları gündeme geldi.
Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.