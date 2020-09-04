Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4389
  • 8,8197
  • 463.42
  • 1081.39
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Koronavirüs vaka sayılarının arttığı Ankara'da Vali Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! 'Şu an gündemimizde yok'
04 Eylül 2020 Cuma 11:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı Ankara'da Vali Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! 'Şu an gündemimizde yok'

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı Ankara'da Vali Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması! 'Şu an gündemimizde yok'

Koronavirüs vaka sayılarının en yüksek olduğu illerden olan Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili Ankara Valisi Vasip Şahin son dakika açıklaması yaptı. Vali Şahin, Ankara'da sokağa çıkma yasağının şu an gündemde olmadığını belirtti.

Koronavirüs vaka sayılarının İstanbul'u ikiye katladığı Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddiaları gündeme geldi.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
REDET-II projesinde önemli gelişme... Düşman radarları kör edecek
Bakan Akar'dan önemli mesaj: Sonuna kadar devam edeceğiz
Meğer bu yüzden hala Lazio'ya imza atmamış!
Bakan Koca 'İstanbul'u geçti' demişti: İşte Ankara'daki Kovid-19 vakalarındaki artışın nedeni
DAEŞ'in arkasında kimler var?

DAEŞ'in arkasında kimler var?

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme haz&#x

İstanbul'da yasa dışı silah üreterek piyasaya sürme hazırlığında olan kişi tutuklandı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşı

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'la karşı karşıya geldi! İşte karşılaşmadan kareler

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayın

3 Eylül Perşembe gününe ait reyting sonuçları yayında!