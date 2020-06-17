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  3. Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek
17 Haziran 2020 Çarşamba 21:01 | Son Güncelleme:

Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Ankara Valisi Şahin: Kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."
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