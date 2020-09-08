08 Eylül 2020 Salı 12:04 | Son Güncelleme:
Ankara Valisi Şahin duyurdu: Paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı
Son Dakika Haberleri.. Ankara Valisi Vasip Şahin kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisinin paralarla birlikte yakalandığını duyurdu.
Ankara'da kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı.
Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin; kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisinin Emniyet birimlerinin yaptığı başarılı çalışma sonucu hırsızın paralarla birlikte yakalandığını duyurdu.
Vali Şahin "Polisimizi tebrik ediyorum" dedi.
>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı.— Vasip Şahin (@vasipsahin) September 8, 2020
Polisimizi tebrik ediyorum.