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  3. Ankara Valisi Şahin duyurdu: Paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı
08 Eylül 2020 Salı 12:04 | Son Güncelleme:

Ankara Valisi Şahin duyurdu: Paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı

Ankara Valisi Şahin duyurdu: Paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı

Son Dakika Haberleri.. Ankara Valisi Vasip Şahin kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisinin paralarla birlikte yakalandığını duyurdu.

Ankara'da kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı. 

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin; kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisinin Emniyet birimlerinin yaptığı başarılı çalışma sonucu hırsızın paralarla birlikte yakalandığını duyurdu.

Vali Şahin "Polisimizi tebrik ediyorum" dedi.

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Ankara Valisi Şahin duyurdu: Paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi yakalandı
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