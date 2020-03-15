Ankara Valiliği'nden sosyal medya açıklaması

Ankara Valiliğince, umreden dönenlerin gözlem altında tutulmasına ilişkin, "Misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.



AA'nın aktardığı habere göre, Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir."