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14 Aralık 2020 Pazartesi 12:52 | Son Güncelleme:

Ankara Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması

Ankara Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması

Ankara'da bir bankada meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin Ankara Valiliği resmi açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalandığı bilgisi verildi.

Ankara Valiliği Etimesgut ilçesindeki bir bankaya meydana gelen silahlı soygun girişime ilişkin duyuru yayımladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

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