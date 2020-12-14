14 Aralık 2020 Pazartesi 12:52 | Son Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması
Ankara'da bir bankada meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin Ankara Valiliği resmi açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalandığı bilgisi verildi.
Ankara Valiliği Etimesgut ilçesindeki bir bankaya meydana gelen silahlı soygun girişime ilişkin duyuru yayımladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs,güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup,müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 14, 2020