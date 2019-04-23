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  3. Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında sopa dağıtıldığı iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında sopa dağıtıldığı iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında sopa dağıtıldığı iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği Kılıçdaroğlu'na saldıran gruba sopa dağıtıldığı iddiasına ilişkin "Söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır" açıklamasında bulundu.

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Ankara Valiliğinden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk ilçesinde katıldığı cenaze töreni sırasında saldıran gruba sopa dağıtıldığı iddiasıyla ilgili inceleme yapıldığı, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamadığı bildirildi. 

Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamasında, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze namazı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çubuk ilçemizde şehit cenaze töreni sırasında birtakım kişilerce sopalar dağıtıldığına dair iddialar üzerine eldeki tüm görüntüler ayrıntılı bir şekilde incelenmiş. Ayrıca olay anında görev yapan güvenlik görevlileriyle görüşmeler yapılmış olup, söz konusu iddiayı doğrulayacak herhangi bir bilgi ya da görüntüye ulaşılamamıştır."

(AA)

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