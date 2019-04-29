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Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği'nden F-16 uyarısı

Ankara Valiliği, yarın Kahramankazan'da gerçekleşecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağını bu nedenle halkın endişeye kapılmaması uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği, yarın Kahramankazan'da gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından 30 Nisan 2019 Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı-Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir (1) saatlik F16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır.

Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İHA

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