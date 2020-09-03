Ankara-Niğde Otoyolu'nda belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ankara-Niğde Otoyolu'nun yarın 23.59'dan itibaren ulaşıma açılacak kesimlerine ilişkin uyarıda bulunuldu.



Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, "Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi"nde kesim kabulü yapılan Ankara-Acıkuyu Kavşağı (Kilometre: 0+000-105+227) ile Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı (Kilometre: 218+250-275+048) arası kesimlerinin trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylandı.

Otoyolun bu kesimi 4 Eylül saat 23.59'dan itibaren trafiğe açılacak.

ENGELLER AÇILAMAYACAK VE BAŞKA ŞEKİLDE TAHRİP EDİLEMEYECEK



Belirli yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları ve benzeri) ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yasaklanacak. Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engeller açılamayacak, yıkılamayacak, kesilemeyecek ve başka şekilde tahrip edilemeyecek.



"Erişme kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

MECBURİ ASGARİ HIZ SAATTE 40 KİLOMETRE OLARAK BELİRLENDİ

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olarak belirlendi. Azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde (en yüksek hız saatte 120 kilometre) olacak.

Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (bankette) durulabilecek.

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin alacak.

"Ankara-Niğde Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşi"nde kesim kabulü yapılan Ankara-Acıkuyu Kavşağı, Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi, sözleşmesi gereği üstlenici görevli şirket tarafından yürütülecek.