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  3. Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
02 Eylül 2020 Çarşamba 15:38 | Son Güncelleme:

Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken Bakan Pakdemirli yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İlçeye bağlı Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde, dün saat 16.20'de yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'nce 27 arazöz, 2 uçak, 6 helikopter, 8 dozer ile 650 kişilik personel sevk edildi. 

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 3 bin dönümlük araziye yayıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın nedeniyle Nallıgölcük ve Beyalan mahalleleri, tahliye edildi. Belenören ve Sarıkaya mahallelerinde de tedbirler alındı. Havadan ve karadan tüm müdahalelere rağmen hala kontrol altına alınmayan yangın, gece boyunca devam etti.

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