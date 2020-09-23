23 Eylül 2020 Çarşamba 13:03 | Son Güncelleme:
Ankara Keçiören'deki sağlıkçılara saldırı soruşturmasında 2 gözaltı
Son Dakika Haberleri.. Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.