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  3. Ankara Esenboğa'da koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ankara Esenboğa'da koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ankara Esenboğa'da koronavirüs alarmı! Sağlık Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Son dakika haberi... İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Ankara'ya indi. İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının 14 gün süreyle Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulacağı bildirildi.

İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan THY'ye ait TK879 sefer sayılı uçak Ankara'ya indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı basın açıklamasında yer alan bilgilere göre, uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat, ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne nakledildi.

İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının 14 gün süreyle gözlem altında tutulacağının kaydedildiği basın açıklamasında, yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numunelerinin Ulusal Viroloji Laboratuvarında tahlil edileceği bildirildi.

23 Şubat 2020 itibarıyla İran ile Türkiye arasında kara, demir ve hava yolu geçişleri durdurulmuştu.

24 TV Ankara Haber Müdürü Necdet Tunaç olayla ilgili son gelişmeleri aktardı
 

 

Ankara Esenboğa'da Koronavirüs Alarmı!

 

 

 

 


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