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Ankara Emniyeti'nden 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

Ankara Emniyeti'nden 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

ANKARA Emniyet Müdürlüğü tarafından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır" denildi. 

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, saldırıya uğradığı şehit cenazesine katılacağına ilişkin, tören öncesinde güvenlik birimlerine bilgi verilip verilmediği yönündeki tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun yakın koruma personeli tarafından 20 Mart Cumartesi günü saat 22.11'de ve 21 Mart Pazar günü saat 10.03'te Koruma Şube Müdürlüğü Nöbetçi Amirliği Hizmetlerinde kullanılan '0505 318 06 32' numaralı telefon aranarak cenaze yeri, saati ve cenaze yakınlarının irtibat bilgilerinin istendiği belirtilirek, "Katılım durumu bildirilmediği gibi sorulduğunda ise henüz programın belli olmadığı söylenmiştir" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruma Hizmetleri Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanan Koruma Personeli Talimatnamesinin, 'Korunan şahsın il dışı ziyaretlerinde 48 saat önce mahallin mülki amirince nereye, hangi amaçla gideceği, ne kadar sürede ne kadar kalacağı, (açık adresle birlikte) ne amaçla gideceği dilekçe ile bildirilecek, koruma görevlisi de koruduğu şahsın il dışı seyahatlerinde gidiş-geliş tarihi ve saatlerini ilgili büro amirliğine bildirilecektir' maddesi gereğince korunan kişilerin il merkezi dışına yapacakları ziyaretlerde Koruma Şube Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmekte, bu bilgiler doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bunun önceki örnekleri ektedir.

Ancak Çubuk ilçesi Akkuzulu köyünde gerçekleşen cenaze töreni ile ilgili olarak daha önceki dış ilçe programlarında yapıldığı gibi Sayın Genel Başkanın katılacağına dair Emniyet Müdürlüğümüze yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi sözlü olarak da bildirimde bulunulmamıştır."

(DHA)

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