Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı
Son Dakika Haberleri.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız