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  3. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı

Son Dakika Haberleri.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve "FETÖ'nün yeniden yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

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