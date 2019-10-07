Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7144
  • 6,2824
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşmiş! Anne adaylarının umutlarını kaçırdı

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşmiş! Anne adaylarının umutlarını kaçırdı

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşmiş! Anne adaylarının umutlarını kaçırdı

Hastalığından dolayı Türkiye’den ayrıldığını duyuran tüp bebek uzmanının, Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gittiği öğrenildi.

Şişli’de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, yayımladığı videoda hastalığı sebebiyle Türkiye’den ayrıldığını duyurdu. Kliniğinin kapatılmasının ardından kliniğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Mustafa Acet’in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere’de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı. İrina B. “‘Doğuştan rahim bozukluğu var’ dedi ‘ameliyat olman gerekiyor’ dedi. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, ‘45 gün yokum’ dedi. Sonra Amerika’ya gitti daha sonra da kayboldu. Salı günü kliniği taşınmış ben videodan öğrendim. Embriyolar hastanede kaldı” dedi. 

HASTAYA OTURUM İZNİ MESAJI

Bir başka mağdur Arzu A., 15 Ağustos tarihinde yapılan mesajlaşmaları paylaştı. Konuşmada Acet’in “Oturum izni için Ankara Anlaşması’nı kaçırmamalıyım” yazdığı görüldü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Eser Yenenler baba oldu
Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
<p>İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünl

Mersin´de Çocuğa Atılan Tokat Türkiye´yi Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…