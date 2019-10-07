Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye yerleşmiş! Anne adaylarının umutlarını kaçırdı

Şişli’de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, yayımladığı videoda hastalığı sebebiyle Türkiye’den ayrıldığını duyurdu. Kliniğinin kapatılmasının ardından kliniğe ait web sitesi ve sosyal medya hesapları da kapatıldı. Mustafa Acet’in, Türk vatandaşlarının meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere’de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebildiği Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gitmeye çalıştığı ortaya çıktı. İrina B. “‘Doğuştan rahim bozukluğu var’ dedi ‘ameliyat olman gerekiyor’ dedi. Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Sonra adam tatile gitti, ‘45 gün yokum’ dedi. Sonra Amerika’ya gitti daha sonra da kayboldu. Salı günü kliniği taşınmış ben videodan öğrendim. Embriyolar hastanede kaldı” dedi.

HASTAYA OTURUM İZNİ MESAJI

Bir başka mağdur Arzu A., 15 Ağustos tarihinde yapılan mesajlaşmaları paylaştı. Konuşmada Acet’in “Oturum izni için Ankara Anlaşması’nı kaçırmamalıyım” yazdığı görüldü.