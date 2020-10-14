Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" mesajına sert tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından Yıldırım'a tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:



"Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz."

"Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz."

"AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur."

"IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya yaptığı açıklamada Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

Bakan Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır."

AK PARTİ'DEN AYM ÜYESİ YILDIRIM'IN "IŞIKLAR YANIYOR" PAYLAŞIMINA TEPKİ



AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş, Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "Işıklar yanıyor." paylaşımına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak, "Işıklar yanıyor." ifadesini kullanmasına sosyal medyada tepki gösteren Turan, şunları kaydetti:

"Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin."

AK Parti Grup Başkanvekili Muş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor.' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez."