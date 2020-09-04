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  3. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
04 Eylül 2020 Cuma 21:09 | Son Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi. Yol, ekiplerin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

25'ten fazla aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

Araçların vinç ve çekiciyle kaldırılması, yola dökülen yağ ve mazotun temizlenmesinin ardından yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun Ankara yönü trafiğe açıldı.

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