Anadolu ASİAD'dan yardım kampanyası: Bu karanlık günlerde ışık saçmaya devam edeceğiz

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Çin'in ardından tüm dünyada görülen koronavirüs ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre ise hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bini geçti.

Yeni gelişmede ise koronavirüsüne yakalananlar için yeni bir tedavi yöntemi uygulanacak. Dünya genelinde çok hızlı bir şekilde ilerleyen koronavirüsü ile ilgili ülkemizde tedbirler devam ediyor. Bir çok esnafın kepenk kapattığı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olanların dışarı çıkma yasağının getirildiği şu zor günlerde artık dayanışmalar da öne çıkmaya başladı. Anadolu Birleştirici iş dünyası derneği ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası düzenledi.

Merkezi İstanbul Çekemeköy'de bulunan Anadolu Asiad derneği genel başkanı Yücel Yalçınkaya "Bu karanlık günlerde ışık saçmaya devam edeceğiz." dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA HER ZAMAN TÜRK MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ

Anadolu Birleştirici İş Dünyası Genel başkanı Yücel Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti:

"Allah'tan gelen her ne var ise başımızın üstünde yeri var. Dünya genelinde olan bu salgın Corona virüsü ile ilgili bizlerde hiç bir zaman pes etmeyerek mücadelemize devam edeceğiz. Anadolu Asiad ,coronavirüs tehdidine karşı yürütmekte olduğu çalışmalar ile yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen toplum kesimlerini desteklemek ve toplum dayanışmanın artmasını amaçlamaktadır. Böyle bir zor dönemde yapmamız gereken aşımızı paylaşmaktır. Bu anlamda Anadolu Asiad ailesi olarak halkımızın her zaman yanındayız. Olmayada devam edeceğiz."

"İş dünyası olarak bir çok sektörde hizmet veren Anadolu Birleştirici İş Dünyası olarak korona ile ilgili mücadeleyi bırakmayacağız. Alacağımız tedbirler ile inşallah bu sınavı da atlatacağız. Çalışanlarımızın sağlığı her şeyin üstünde olup temizlik ve hijyen başta olmak üzere tedbirlerimizi artıracağız. Çalışanlarımıza maske, eldiven gibi genel tedbirlerimizi alarak uzak temas uygulaması ve günlük, haftalık sağlık kontrolü taramasından geçirerek inşallah bu koronavirüsü ile mücadelemizde zafer bizlerin olacaktır."

Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği başkan vekili Fahri Yağlı ve Genel sekreteri Sedat Erdem yapmış oldukları konuşmada şu ifadelerde bulundular:

"Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini söyleyen olarak birinci önceliğimiz reel sektör ve bu süreçten etkilenen mağdurların yanında olacağız."