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Amcasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü

Amcasının kullandığı aracın altında kalan çocuk öldü

Bursa’da amcasının kullandığı geri geri gelen aracın altında kalan 1 yaşında çocuk hayatını kaybetti.

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Olay, Bursa Yıldırım'a bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T., aracıyla geri geri çıkmaya başladı. Bu sırada orada oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Elif T., aracın altında kaldı.

Çığlıklar üzerine amca aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Minik bebeğin yakınları sinir krizleri geçirirken, amca Mehmet T. de aracının önüne oturup, gözyaşı döktü. Polisin kazayla alakalı tahkikatı sürüyor.

(İHA)

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