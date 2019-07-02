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  3. Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı

Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı

Ambulansa yol vermedi, gözaltına alındı

Adana'da ambulansa yol vermeyen bir sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ambulansa yol vermeyen bir sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Aracın sürücüsünün O.G. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki iş yerinde gözaltına alındı.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü 100. Yıl Polis Merkez Amirliğine götürülen O.G'ye 343 lira ceza uygulandı.

(AA)

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