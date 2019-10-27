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Amanoslarda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Amanoslarda PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağı eteklerinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen toprağa gömülü halde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen harekatta, Amanoslar bölgesi Küllü köyü mülki sınırları içinde Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince sürdürülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir noktada, toprağa gömülü vaziyette depo bulundu. Gerekli çevre güvenliği alınarak yapılan aramada, çok miktarda yaşam malzemesi ve av tüfeği ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemelerin bazıları, olay yeri inceleme timi tarafından Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda incelenmek üzere korumaya alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise savcının talimatıyla yerinde imha edildi. İl Jandarma Komutanlığınca Terörle Mücadele harekatı kapsamında yürütülen operasyonların, aralıksız ve kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.

DHA

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